Певица похвасталась фотографиями с праздника, который устроила в честь дня рождения дочери Софии. Ани Лорак и ее наследница с удовольствием позируют камере. Между тем отец девочки в кадр не попал.

Певица похвасталасьфотографиями с праздника, который устроила в честь дня рождения дочери Софии. АниЛорак и ее наследница с удовольствием позируют камере. Между тем отецдевочки в кадр не попал.В личномInstagram знаменитость опубликовала снимки и видеозаписи, сделанные во время торжества. Ани Лорак и ее наследница показывают торт, а после, уже вкомпании родственников друзей, София задувает свечи."С ДнемРождения, моя Дорогая Доченька. Мое Солнце! Мое Счастье! Это мой самый любимыйдень в году! День Твоего Рождения! Люблю Тебя! (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) " – написала знаменитость.Интернет-обывателиобратили внимание, что на видео нет отца девочки – бывшего мужа певицы Мурата Налчаджиоглу.Многие пришли к выводу, что мужчина на празднике не присутствовал вовсе, якобы он проигнорировал мероприятие. Рядомс Ани и Софией находился другой красавец – брат Лорак. Он нежно расцеловал племянницу во время поздравления, а затем подарил поцелуй сестре.Напомним,в конце января официально развелась с супругом турецким бизнесменом МуратомНалчаджиоглу после десяти лет брака. За полгода до этого в Сети появиласьинформация о том, что муж певицы завел любовницу. После папарацци засняли Налчаджиоглув ночном клубе в объятиях модели из Киева Яны Беляевой. скандал не комментировала, однако в декабре стало известно, что она подала наразвод. Совместная дочь пары София осталась жить с матерью.