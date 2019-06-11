Певица похвасталась
фотографиями с праздника, который устроила в честь дня рождения дочери Софии. Ани
Лорак и ее наследница с удовольствием позируют камере. Между тем отец
девочки в кадр не попал.
Певица похвасталась
фотографиями с праздника, который устроила в честь дня рождения дочери Софии. Ани
Лорак и ее наследница с удовольствием позируют камере. Между тем отец
девочки в кадр не попал.
В личном
Instagram знаменитость опубликовала снимки и видеозаписи, сделанные во время торжества. Ани Лорак и ее наследница показывают торт, а после, уже в
компании родственников друзей, София задувает свечи.
"С Днем
Рождения, моя Дорогая Доченька. Мое Солнце! Мое Счастье! Это мой самый любимый
день в году! День Твоего Рождения! Люблю Тебя! (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) " – написала знаменитость.
Интернет-обыватели
обратили внимание, что на видео нет отца девочки – бывшего мужа певицы Мурата Налчаджиоглу.
Многие пришли к выводу, что мужчина на празднике не присутствовал вовсе, якобы он проигнорировал мероприятие. Рядом
с Ани и Софией находился другой красавец – брат Лорак. Он нежно расцеловал племянницу во время поздравления, а затем подарил поцелуй сестре.
Напомним,
в конце января официально развелась с супругом турецким бизнесменом Муратом
Налчаджиоглу после десяти лет брака. За полгода до этого в Сети появилась
информация о том, что муж певицы завел любовницу. После папарацци засняли Налчаджиоглу
в ночном клубе в объятиях модели из Киева Яны Беляевой. скандал не комментировала, однако в декабре стало известно, что она подала на
развод. Совместная дочь пары София осталась жить с матерью.