Наследница
музыканта и продюсера опубликовала пикантные снимки и сообщила о возобновлении карьеры. Приемная дочь Игоря
Крутого обескуражила поклонников отца.
Наследница
музыканта и продюсера опубликовала пикантные снимки и сообщила о возобновлении карьеры. Приемная дочь Игоря
Крутого обескуражила поклонников отца.
В личном
Instagram наследница знаменитости Виктория показала свежие снимки. На них она
демонстрирует большую грудь.
"Очень
люблю Москву! Здесь самое красивое женщины 😍 Куда не глянешь. А Вот к
мужчинам есть вопросы! (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – подписала Виктория Крутая одну
из последних публикаций.
Также Крутая
объявила о выходе своего нового клипа. Виктория вновь запела. Девушка была вынуждена прервать свою
музыкальную карьеру из-за замужества и рождения дочери.
Отметим,
что пышные формы наследницы знаменитости привели в восторг интернет-обывателей.
В комментариях писали, что Виктория шикарно выглядит.
"Внешние данные у тебя
вышка. надо было тебе в мисс мира участвовать) и вселенная", "Изумительно
прекрасная леди😘😘😘😘😘😘😘", "Ну правильно,че такую красоту прятать!)😜Попу мы уже видели,теперь сиси!Боюсь
представить,что Викуля покажет еще!)))", "Вот это ГРУДЬ!😲👍👍👍👍", – отмечали подписчики.
Напомним, в 1995 году
женился на бизнесвумен по имени Ольга. Вместе они воспитали двух детей: дочь
супруги музыканта от прошлого брака Викторию и общего отпрыска Александру. Также у есть сын от первого брака –
Николай.