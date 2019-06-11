Наследница музыканта и продюсера опубликовала пикантные снимки и сообщила о возобновлении карьеры. Приемная дочь Игоря Крутого обескуражила поклонников отца.

Наследницамузыканта и продюсера опубликовала пикантные снимки и сообщила о возобновлении карьеры. Приемная дочь ИгоряКрутого обескуражила поклонников отца.В личномInstagram наследница знаменитости Виктория показала свежие снимки. На них онадемонстрирует большую грудь."Оченьлюблю Москву! Здесь самое красивое женщины 😍 Куда не глянешь. А Вот кмужчинам есть вопросы! (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – подписала Виктория Крутая однуиз последних публикаций.Также Крутаяобъявила о выходе своего нового клипа. Виктория вновь запела. Девушка была вынуждена прервать своюмузыкальную карьеру из-за замужества и рождения дочери.Отметим,что пышные формы наследницы знаменитости привели в восторг интернет-обывателей.В комментариях писали, что Виктория шикарно выглядит."Внешние данные у тебявышка. надо было тебе в мисс мира участвовать) и вселенная", "Изумительнопрекрасная леди😘😘😘😘😘😘😘", "Ну правильно,че такую красоту прятать!)😜Попу мы уже видели,теперь сиси!Боюсьпредставить,что Викуля покажет еще!)))", "Вот это ГРУДЬ!😲👍👍👍👍", – отмечали подписчики.Напомним, в 1995 годуженился на бизнесвумен по имени Ольга. Вместе они воспитали двух детей: дочьсупруги музыканта от прошлого брака Викторию и общего отпрыска Александру. Также у есть сын от первого брака –Николай.