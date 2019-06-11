Злоумышленники похищали у жителей столицы из карманов телефоны. Изъято еще 7 мобильных телефонов, полицейские устанавливают их владельцев...

Сотрудники уголовного розыска совместно с полицейскими отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по району Арбат задержали четверых приезжих из Восточной Азии, подозреваемых в кражах мобильных телефонов.В полицию поступило несколько заявлений от граждан о пропаже у них дорогостоящих гаджетов. Так, у 25-летней москвички на улице Новый Арбат неизвестные похитили из кармана джинсовой куртки мобильный телефон стоимостью 70 тысяч рублей. У 18-летней девушки на улице Арбат из кармана брюк пропал телефон стоимостью 32 тысячи рублей. В Троилинском переулке у 20-летней девушки из кармана куртки похищен телефон стоимостью свыше 30 тысяч рублей, у пенсионерки на Арбатской площади неизвестные похитили телефон стоимостью 25 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с инспекторами ППСП задержали подозреваемых. Ими оказались две женщины и двое мужчин, приезжие из Восточной Азии, в возрасте от 18 до 67 лет. Похищенные телефоны изъяты.Также при задержании у злоумышленников изъято еще 7 мобильных телефонов, полицейские устанавливают их владельцев.По данным фактам следствием ОМВД России по району Арбат возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60