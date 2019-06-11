Злоумышленники преследовали девушек на автомобиле, а затем, угрожая предметом похожим на пистолет, похитили у них телефоны, золотые украшения и денежные средства...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Текстильщики задержали двух приезжих мужчин по подозрению в разбое», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о нападении на двух девушек на улице 8-ая Текстильщиков. Установлено, что потерпевшие познакомились с двумя молодыми людьми в сети Интернет и договорились о встрече в ресторане. После совместного отдыха девушки решили поехать домой на такси, однако спустя некоторое время они заметили, что мужчины преследуют их на другом автомобиле. Угрожая водителю такси предметом, похожим на пистолет, злоумышленники заставили девушек выйти из машины и, применив физическую силу, похитили у них телефоны, золотые украшения и денежные средства. Сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемых. Ими оказались 21 и 24-летние приезжие мужчины. В ходе личного досмотра у одного из задержанных был обнаружен и изъят предмет, похожий на пистолет.В настоящее время местонахождение похищенного устанавливается.Следственным отделом ОМВД России по району Текстильщики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18