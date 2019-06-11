Знаменитости продолжают удивлять поклонников громкими скандалами и душераздирающими драмами. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 июня 2019 года, вы узнаете из очередной подборки Дни.ру.

Знаменитости продолжают удивлять поклонников громкими скандалами и душераздирающими драмами. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 июня 2019 года, вы узнаете из очередной подборки "Дни.ру".Продюсер Яна Рудковская выложила в Instagram новый пост. Поклонники, как озверевшие, тут же накинулись на звезду.На фото светская львица сидит в компании двух популярных мужчин – Филиппа Киркорова и его сына Мартина. Кадр сделан во время церемонии вручения Премии МУЗ-ТВ/2019. "С двумя очень симпатичными, интеллигентными и талантливыми брюнетами Киркоровыми", – подписала снимок Рудковская.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 июня 2019 года, читайте в и специальных .