Посол США в России Джон Хантсман, как ожидается, оставит этот пост и вернется на родину к концу года, а также он серьезно задумывается над тем, чтобы баллотироваться на должность губернатора штата Юта.

Посол США в России Джон Хантсман, как ожидается, оставит этот пост и вернется на родину к концу года, а также он серьезно задумывается над тем, чтобы баллотироваться на должность губернатора штата Юта.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировало издание Atlantic, напомнив, что дипломат уже занимал пост губернатора Юты с 2004 по 2009 год и его рейтинг популярности был в районе 80%.Хантсман договорился с президентом США Дональдом Трампом в 2017 году, что намерен пробыть на посту американского посла в Москве до осени 2019 года, после чего вернется на родину, в штат Юта.