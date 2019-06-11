Сын продюсера группы На-на поделился радостной новостью. Шоумен Бари Алибасов пришел в себя.

Сынпродюсера группы "На-на" поделился радостной новостью. Шоумен Бари Алибасовпришел в себя.Пословам Бари Алибасова-младшего, знаменитость вышла из состояниямедикаментозного сна. Продюсер еще полностью не пришел в себя."Пока онне может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он БариАлибасов. Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя", – рассказал наследникоснователя группы "На-на".По егословам, на месте ожогов сходят струпы, поэтому все еще остается рисквнутреннего кровотечения, а это может привести к смерти."Сказать,что этого риска "нет", можно будет только через пару дней. Сейчаслечащие врачи проводят всю необходимую диагностику и составляют пландальнейшего лечения продюсера", – цитирует Бари Алибасова-младшего Telegram-канал@tv360ru.Напомним,что в ночь на 5 июня основатель группы "На-На" был доставлен вбольницу. Шоумен перепутал средство для очистки труб "Крот" спитьевым йогуртом и сделал глоток. Бытовая химия оставила ожоги пищеводачетвертой степени, а также повредила желудок и дыхательные пути.