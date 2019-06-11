Сын
продюсера группы На-на поделился радостной новостью. Шоумен Бари Алибасов
пришел в себя.
Сын
продюсера группы "На-на" поделился радостной новостью. Шоумен Бари Алибасов
пришел в себя.
По
словам Бари Алибасова-младшего, знаменитость вышла из состояния
медикаментозного сна. Продюсер еще полностью не пришел в себя.
"Пока он
не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари
Алибасов. Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя", – рассказал наследник
основателя группы "На-на".
По его
словам, на месте ожогов сходят струпы, поэтому все еще остается риск
внутреннего кровотечения, а это может привести к смерти.
"Сказать,
что этого риска "нет", можно будет только через пару дней. Сейчас
лечащие врачи проводят всю необходимую диагностику и составляют план
дальнейшего лечения продюсера", – цитирует Бари Алибасова-младшего Telegram-канал
@tv360ru.
Напомним,
что в ночь на 5 июня основатель группы "На-На" был доставлен в
больницу. Шоумен перепутал средство для очистки труб "Крот" с
питьевым йогуртом и сделал глоток. Бытовая химия оставила ожоги пищевода
четвертой степени, а также повредила желудок и дыхательные пути.