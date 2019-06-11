Основателю группы На-на приписывают двойную жизнь. Якобы Бари Алибасов скрывает молодого любовника.

Основателю группы "На-на" приписывают двойную жизнь. Якобы Бари Алибасов скрывает молодого любовника.Целую неделю отечественные СМИ публикуют даже самые незначительные новости о госпитализированном продюсере, который перепутал жидкость для прочистки труб с соком и получил ожоги внутренних органов. Вся страна переживает за Бари Алибасова и молится о его выздоровлении.Меж тем шоумен оказался втянут в грязный гей-скандал. Продюсера группы "На-на" обвинили в связи с молодым красавцем. Якобы помощник Бари Алибасова Сергей Моцарь и есть его тайный любовник. Отмечается, что именно он был рядом со звездой в ночь трагедии и вызвал скорую помощь.В России о Сергее мало что известно, однако на Украине его знают, как человека, который сделал карьеру в компании "Уголь Украины" благодаря интиму с высокопоставленным руководителем мужского пола. Сообщается что после событий 2014 года Моцарь переехал в Москву и пристроился к .Пишут, что свадьба Сергея на некой красавице Светлане – фикция, прикрытие. Мол, молодые сыграли свадьбу в один день с и Лидией Федосеевой-Шукшиной неспроста. Более того, шоумен даже включил помощника в свое завещание, доверив ему любимого кота. Об этом сообщает .Напомним, сейчас шоумен находится в больнице в тяжелом состоянии. Продюсер пять дней пробыл в искусственной коме и сегодня, 10 июня, пришел в себя. Бари Алибасов не может говорить и временно потерял память.