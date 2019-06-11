Андрей Разин переживает за коллегу. Продюсер тайно наведывался в палату к Бари Алибасову в Институте Склифосовского.

Андрей Разин переживает за коллегу. Продюсер тайно наведывался в палату к Бари Алибасову в Институте Склифосовского.Шоумен признался, что к продюсеру группы "На-на" пробрался тайком. Андрея Разина провели через подвал медицинского учреждения. Вреанимации ему удалось взглянуть на Бари Алибасова, который до сих порнаходится в медикаментозном сне. Вид прикованной к постели знаменитости его ужаснул."Да,состояние очень тяжелое. Пищевод полностью уничтожен. Уничтожена огромная частьжелудка. Конечно, это требует серьезного операционного вмешательства", -рассказал Разин в эфире ток-шоу "Привет, Андрей!" телеканала "Россия 1".Андрейпризнался, что не может доверять СМИ после появления новостей о смерти БариАлибасова. Он хотел лично убедиться, в каком состоянии находится его друг.Шоуменопасается, что случай с продюсером группы "На-на" может "превратиться в историюЮлии Началовой". Андрей Разин согласен с решением медиков, не пускать к больномупосторонних. Врачи рассказывают о состоянии только членам семьи.Напомним,в ночь на 5 июня, основатель группы "На-на" был доставлен в больницу. Шоумен перепуталсредство для очистки труб "Крот" с питьевым йогуртом и сделал глоток. Бытовая химияоставила ожоги пищевода четвертой степени, а также повредила желудок идыхательные пути. Врачи погрузили в искусственную кому.