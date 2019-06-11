Андрей Разин переживает за коллегу. Продюсер тайно наведывался в палату к Бари Алибасову в Институте Склифосовского.
Андрей Разин переживает за коллегу. Продюсер тайно наведывался в палату к Бари Алибасову в Институте Склифосовского.
Шоумен признался, что к продюсеру группы "На-на" пробрался тайком. Андрея Разина провели через подвал медицинского учреждения. В
реанимации ему удалось взглянуть на Бари Алибасова, который до сих пор
находится в медикаментозном сне.
"Да,
состояние очень тяжелое. Пищевод полностью уничтожен. Уничтожена огромная часть
желудка. Конечно, это требует серьезного операционного вмешательства", -
рассказал Разин в эфире ток-шоу "Привет, Андрей!" телеканала "Россия 1".
Андрей
признался, что не может доверять СМИ после появления новостей о смерти Бари
Алибасова. Он хотел лично убедиться, в каком состоянии находится его друг.
Шоумен
опасается, что случай с продюсером группы "На-на" может "превратиться в историю
Юлии Началовой". Андрей Разин согласен с решением медиков, не пускать к больному
посторонних. Врачи рассказывают о состоянии только членам семьи.
Напомним,
в ночь на 5 июня, основатель группы "На-на" был доставлен в больницу. Шоумен перепутал
средство для очистки труб "Крот" с питьевым йогуртом и сделал глоток. Бытовая химия
оставила ожоги пищевода четвертой степени, а также повредила желудок и
дыхательные пути. Врачи погрузили в искусственную кому.