Певица обнажилась на фото. Виктория Дайнеко получила порцию негатива от недоброжелателей и вступила с ними в перепалку.

Певица обнажилась на фото. Виктория Дайнеко получила порциюнегатива от недоброжелателей и вступила с ними в перепалку.В личном Instagram знаменитость показала свежий снимок. Нанем Виктория Дайнеко запечатлена топлес. В кадре певица прикрывает грудь рукой.Поборников морали новая публикация знаменитости вывела изсебя. В адрес звезды комментаторы начали писать гадости. Отмечалось, что подробные снимки говорято неудовлетворенности в личной жизни. Якобы Дайнеко выбивается из силпытаясь привлечь внимание мужчин."Викуся ну выстави хоть одно интеллектуальное фото......,неужели все так банально в тебе ?!! (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены. – Прим. ред.)", "Столькопошлости, отписываюсь от вас", "🤦‍♂️И вы тудаже", – писали возмущенные пользователи Сети.Виктория Дайнеко быстро нашлась с ответом. "Пойду разденусь и обложу все стратегические объекты классической литературой,может так поверят в мой интеллект 😂", – отреагировала певица.К слову,знаменитость откликнулась даже на самое оскорбительное обвинение. Звездеудалось перевести все в шутку. Одна из подписчиц написала: "Вика, ходят слухи,что диаметр вашей вагины равен диаметру ведра. Это правда?" Дайнеко не сталапереходить на личности и коротко охарактеризовала размер своих половых органов: "трех ведер".Напомним,экс-участница "Фабрики звезд" давно разведена. Брак распался так как муж певицы Дмитрий Клейман был пойман на измене. смогла наладить общениес бывшим супругом ради дочери."Сложно устраивать встречи сребенком, когда находишься в стадии конфликта. Каждый, кто проходил черезразвод, знает это. Главное — наладить отношения друг с другом, чтобырешать все вопросы в партнерстве. Я не скажу, что достигла больших высот, но мыдвигаемся к этому. Хотим, чтобы дочь понимала – у нее есть и папа, имама", – говорила в интервью.