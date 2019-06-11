Певица обнажилась на фото. Виктория Дайнеко получила порцию
негатива от недоброжелателей и вступила с ними в перепалку.
Певица обнажилась на фото. Виктория Дайнеко получила порцию
негатива от недоброжелателей и вступила с ними в перепалку.
В личном Instagram знаменитость показала свежий снимок. На
нем Виктория Дайнеко запечатлена топлес. В кадре певица прикрывает грудь рукой.
Поборников морали новая публикация знаменитости вывела из
себя. В адрес звезды комментаторы начали писать гадости. Отмечалось, что подробные снимки говорят
о неудовлетворенности в личной жизни. Якобы Дайнеко выбивается из сил
пытаясь привлечь внимание мужчин.
"Викуся ну выстави хоть одно интеллектуальное фото......,
неужели все так банально в тебе ?!! (здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Столько
пошлости, отписываюсь от вас", "🤦♂️И вы туда
же", – писали возмущенные пользователи Сети.
Виктория Дайнеко быстро нашлась с ответом. "Пойду разденусь и обложу все стратегические объекты классической литературой,
может так поверят в мой интеллект 😂", – отреагировала певица.
К слову,
знаменитость откликнулась даже на самое оскорбительное обвинение. Звезде
удалось перевести все в шутку. Одна из подписчиц написала: "Вика, ходят слухи,
что диаметр вашей вагины равен диаметру ведра. Это правда?" Дайнеко не стала
переходить на личности и коротко охарактеризовала размер своих половых органов: "трех ведер".
Напомним,
экс-участница "Фабрики звезд" давно разведена. Брак распался так как муж певицы Дмитрий Клейман был пойман на измене. смогла наладить общение
с бывшим супругом ради дочери.
"Сложно устраивать встречи с
ребенком, когда находишься в стадии конфликта. Каждый, кто проходил через
развод, знает это. Главное — наладить отношения друг с другом, чтобы
решать все вопросы в партнерстве. Я не скажу, что достигла больших высот, но мы
двигаемся к этому. Хотим, чтобы дочь понимала – у нее есть и папа, и
мама", – говорила в интервью.