Видеозапись инцидента появилась на фанатской страничке Примадонны в Instagram. Алла Пугачева находилась вместе со своей подругой Лаймой Вайкуле.

Видеозаписьинцидента появилась на фанатской страничке Примадонны в Instagram. АллаПугачева находиласьвместе со своей подругой Лаймой Вайкуле.В ролике, датированном летом 2017 года,певица посетила фестиваль "Жара". Вместе с ней на музыкальном мероприятииприсутствовала и Вайкуле.На кадрах становится понятно, чтоартистки разыгрывают поклонников. Знаменитости стоя записывают видео: Вайкулепроизносит приветственную речь. В это время Примадонна говорит: "Я не могу. Мнежарко".Лайма Вайкуле просит подругу немногоподождать. "Фестиваль "Жара". Прощайте", – произносит Алла Пугачева и "падает вобморок". Супруга юмориста Максима Галкина – частый гость нафестивале "Жара", которыйпроходит в столице Азербайджана – Баку.Отметим, что и Лайма Вайкуле –давние хорошие подруги. Так, Примадонна часто берет летом своих детей Гарри иЛизу в гости в Латвию. Вайкуле же в России в последнее время не появляется. И томуесть причины.Напомним, в прошлом году подругазаявила, что никогда не поедет с концертом в Крым, потому чтосчитает, что полуостров достался нашей стране незаконно. После этого россияне обрушилисьна Вайкуле с резкой критикой. В свою очередь певица оправдалась тем, что ееслова были неверно поняты.