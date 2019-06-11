Видеозапись
инцидента появилась на фанатской страничке Примадонны в Instagram. Алла
Пугачева находилась
вместе со своей подругой Лаймой Вайкуле.
Видеозапись
инцидента появилась на фанатской страничке Примадонны в Instagram. Алла
Пугачева находилась
вместе со своей подругой Лаймой Вайкуле.
В ролике, датированном летом 2017 года,
певица посетила фестиваль "Жара". Вместе с ней на музыкальном мероприятии
присутствовала и Вайкуле.
На кадрах становится понятно, что
артистки разыгрывают поклонников. Знаменитости стоя записывают видео: Вайкуле
произносит приветственную речь. В это время Примадонна говорит: "Я не могу. Мне
жарко".
Лайма Вайкуле просит подругу немного
подождать. "Фестиваль "Жара". Прощайте", – произносит Алла Пугачева и "падает в
обморок". Супруга юмориста Максима Галкина – частый гость на
фестивале "Жара", который
проходит в столице Азербайджана – Баку.
Отметим, что и Лайма Вайкуле –
давние хорошие подруги. Так, Примадонна часто берет летом своих детей Гарри и
Лизу в гости в Латвию. Вайкуле же в России в последнее время не появляется. И тому
есть причины.
Напомним, в прошлом году подруга
заявила, что никогда не поедет с концертом в Крым, потому что
считает, что полуостров достался нашей стране незаконно. После этого россияне обрушились
на Вайкуле с резкой критикой. В свою очередь певица оправдалась тем, что ее
слова были неверно поняты.