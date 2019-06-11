В Бийске пьяный водитель на седане премиальной марки протаранил две легковушки. Пострадала пассажирка одной из попавшей в аварию машин. Участники ДТП не смогли сдержать гнев и поколотили нетрезвого нарушителя.

В понедельник, 10 июня, в Бийске участники ДТП поколотили пьяного водителя, не сладившим со своим седаном премиальной марки.За несколько минут до происшествия нетрезвый мужчина на большой скорости врезался в одну легковушку, а затем во вторую.Основной удар пришелся на Toyota Camry — девушка, сидевшая в салоне машины на заднем сидении, получила серьезные травмы. По словам очевидцев, в больницу ее отвезли с переломами тазовых костей.Пассажиры и водитель второй легковушки, в том числе и ротвейлер, сидевший в багажном отсеке, отделались ушибами.После аварии ее виновник вышел из машины и спокойно закурил, после чего остальные участники ДТП не сдержали эмоций и расквасили нос нетрезвому любителю быстрой езды.