Участник вокального шоу Голос Алексей Сафиулин был найден мертвым в ванной комнате. Близкие назвали причину гибели артиста.

Участник вокального шоу "Голос" Алексей Сафиулин был найден мертвым в ванной комнате. Близкие назвали причину гибели артиста.Несколько минут назад представители исполнителя в социальных сетях сообщили, что Алексей Сафиулин скончался вечером 8 июня от сердечного приступа. По словам близких артиста, на его самочувствие могли повлиять недосып после перелета и жара. "Он ничем не болел, был молод и полон сил", – отметили они.В комментариях к посту пользователи выразили соболезнования семье исполнителя. "Неожиданная утрата", "Искренне жаль", "Вечная память. Такой талантливый и молодой", – написали подписчики. Один из поклонников признался, что до сих пор не может поверить в случившееся. "Ужасно. Я отказываюсь в это верить... Мой любимый участник на "Голосе", – заявил пользователь.Напомним, что прощание с исполнителем пройдет в четверг, 13 июня, в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Панихида начнется в 10:30 мск.Алексей Сафиулин был артистом Мариинского театра и Московской филармонии. В 2017 году исполнитель принял участие в шестом сезоне вокального проекта "Голос". Он представлял команду певицы Пелагеи, сообщает .