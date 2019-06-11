Звезда группы Мираж Маргарита Суханкина появилась в студии шоумена Дмитрия Борисова. В сегодняшнем выпуске программы Пусть говорят Первого канала телеведущий открыл артистке тайну, которую от нее скрывали много лет.

Звезда группы "Мираж" МаргаритаСуханкина появилась в студии шоумена Дмитрия Борисова. В сегодняшнем выпускепрограммы "Пусть говорят" Первого канала телеведущий открыл артистке тайну, которуюот нее скрывали много лет.Семь летназад в семье Маргариты Суханкиной появились дети. Артистка увидела сироток потелевизору, в специальной рубрике программы "Пока все дома" и уже на следующийдень поехала в детский дом, чтобы забрать мальчика Сергея и его сестру Валерию.Певица оформиладокументы, привезла ребят домой. Дети сразу приняли Маргариту, уже на следующийдень они начали называть ее мамой.Однакочерез несколько месяцев на горизонте замаячили биологические родители Леры иСережи – Александр и Ольга заявили свои права на малышей. Супруги уверяли Суханкину,что скучают по наследникам. Маргарита детей биологическим родителям не вернула.Отметим,что отец детей – закоренелый уголовник, к 30 годам он успел побывать зарешеткой по меньшей мере пять раз. Его супруга страдала алкоголизмом, и не так давно стало известно, что она умерла от цирроза печени.В сегодняшнемвыпуске программы "Пусть говорят" Маргарита Суханкина впервые узнала, что уСергея и Леры есть родной брат – шестилетний Кирилл. Мальчик живет с бабушкойсо стороны матери Натальей Кувыкиной в двадцатиметровой комнате в общежитии. Женщина отметила, что смогла забрать только младшего из шести ее внуков. Увидевмальчика на экране студии, звезда группы "Мираж" не смогла сдержать слез.Артисткавстретилась с Кириллом и его бабушкой в студии . Суханкинаобещала присутствующим, что братика своих детей на произвол судьбы не оставит."Мои детиживут в таком шоколаде, они имеют все, абсолютно все, что должны иметь дети. Яприлюдно могу сказать, что, если вам нужна какая-то помощь с Кириллом, я готовавам помогать. Я вам очень благодарна, что вы включили мозги и забрали ребенка",– обратилась к родственнице своих детей Маргарита Суханкина в сегодняшнемвыпуске программы .