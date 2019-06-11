40-летняя певица появилась на публике в мини-шортах. Кадр Ани Лорак опубликовала на своей
странице в Instagram.
40-летняя певица появилась на публике в мини-шортах. Кадр Ани Лорак опубликовала на своей
странице в Instagram.
Исполнительница довольна своей фигурой и не намерена скрывать ее под
бесформенными нарядами. Наставница проекта "Голос" на Первом канале Ани Лорак появилась на публике в джинсовых мини-шортах и черном
топе.
Свежий кадр она разместила в Stories, передает . Артистка старается тщательно следить за своим рационом и
регулярно тренируется в спортзале.
Напомним, 9 июня дочка
Ани Лорак София отпраздновала день рождения. Девочке исполнилось восемь лет. Певица
организовала для наследницы вечеринку в морском стиле.
Что касается личной
жизни, то Ани Лорак старается ее не комментировать. Судя по всему, она еще не
до конца отошла от удара – в конце января этого года звезда развелась с мужем,
турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Знаменитость ранее призналась, что не сожалеет о расставании с супругом.
Как писали "Дни.ру", за полгода до этого в Сети появилась информация о том, что муж
завел любовницу. Папарацци засняли Налчаджиоглу в ночном клубе в
объятиях модели из Киева Яны Беляевой. скандал комментировать не стала. Совместная дочь
супругов София осталась жить с матерью.