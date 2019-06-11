40-летняя певица появилась на публике в мини-шортах. Кадр Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram.

40-летняя певица появилась на публике в мини-шортах. Кадр Ани Лорак опубликовала на своейстранице в Instagram.Исполнительница довольна своей фигурой и не намерена скрывать ее подбесформенными нарядами. Наставница проекта "Голос" на Первом канале Ани Лорак появилась на публике в джинсовых мини-шортах и черномтопе.Свежий кадр она разместила в Stories, передает . Артистка старается тщательно следить за своим рационом ирегулярно тренируется в спортзале.Напомним, 9 июня дочкаАни Лорак София отпраздновала день рождения. Девочке исполнилось восемь лет. Певицаорганизовала для наследницы вечеринку в морском стиле.Что касается личнойжизни, то Ани Лорак старается ее не комментировать. Судя по всему, она еще недо конца отошла от удара – в конце января этого года звезда развелась с мужем,турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Знаменитость ранее призналась, что не сожалеет о расставании с супругом.Как писали "Дни.ру", за полгода до этого в Сети появилась информация о том, что мужзавел любовницу. Папарацци засняли Налчаджиоглу в ночном клубе вобъятиях модели из Киева Яны Беляевой. скандал комментировать не стала. Совместная дочьсупругов София осталась жить с матерью.