Бывший украинский лидер Петр Порошенко сильно недоволен политикой своего сменщика на посту главы государства Владимира Зеленского. Экс-президент эмоционально отреагировал на скандальную инициативу новых властей.

Бывший украинский лидер Петр Порошенко сильно недоволен политикой своего сменщика на посту главы государства Владимира Зеленского. Экс-президент эмоционально отреагировал на скандальную инициативу новых властей.Порошенко резко высказался об идее Зеленского провестиреферендум о дальнейших отношениях с Россией. Экс-президент назвал такуюинициативу "преступлением". По его словам, если бы власть действовалатаким образом в 2014 году, то "враг был бы в Киеве и Львове"."Если кто-то собирается выносить на референдум вопросзащищать или не защищать родную землю – это преступление. Каким бы этопривлекательным это кому-то не казалось", – написал бывший глава государства насвоей странице в Twitter.По данным соцопросов, в украинском обществе сформировалсясильный запрос на улучшение отношений с Россией. О желании Зеленского вынестисоответствующий вопрос на референдум заявил 21 мая глава его администрацииАндрей Богдан., в свою очередь, предостерегает нового президентаот опрометчивых, по его мнению, шагов. Бывший президент обратился к нынешнему идал ему совет, как вести себя с Россией. Он призвал Зеленского не веритьМоскве, ведь за каждым ее обещанием, уверен Порошенко, скрывается желание"разрушить успех европейской Украины".Но пока складывается впечатление, что Зеленский советысвоего предшественника упорно игнорирует. Более того, все идет к тому, чтоочень скоро бывший глава государства будет отвечать за свои деяния перед судом.Против возбуждено уже пять уголовных дел, иэто не предел. Бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портновуверяет, что компромата на экс-президента хватит еще на десятки расследований.Зеленский же, скорее всего, будет только рад, если его оппонента изолируют отбольшой политики.