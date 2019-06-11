Россия и Саудовская Аравия обсуждают инвестиционные контракты и взаимодействие в энергетическом секторе. В Москве прошла совместная комиссия с участием министра энергетики России и министра нефти Саудовской Аравии.

Россия и Саудовская Аравия обсуждают инвестиционные контракты и взаимодействие в энергетическом секторе. В Москве прошла совместная комиссия с участием министра энергетики России и министра нефти Саудовской Аравии.Цены на нефть могут упасть до 30 долларов за баррель. Такой сценарий не исключает министр энергетики Александр Новак. Он добавляет, что сейчас возможность продления сделки ОПЕК+ тщательно анализируют."Многое зависит от ситуации на рынке, от баланса спроса и предложения и от того, как будут развиваться события, связанные с торговыми войнами, санкционным давлением, которое идет на ряд стран", — сказал он.Россия и Саудовская Аравия — давние партнеры. Причем товарооборот оборот с каждым годом растет. По итогам первого квартала показатель составил 420 млн долларов. Это в два раза больше, чем за первые три месяца 2018 года.Активно развивается инвестиционное сотрудничество. Уже около двух миллиардов долларов вложено в совместные проекты на территории нашей страны. Министр энергетики Халид аль-Фалих предложил подписать соглашение о взаимной защите инвестиций. Тем более их может стать еще больше.Обсуждается участие Саудовской Аравии в строительстве завода по производству метанола на востоке России, а также в проекте международного терминала аэропорта в Грозном. Конечно, речь идет и о проектах в энергетике."В "Сауди арамко" заявили, что намерены стать крупной газодобывающей компанией, а также оператором по разработке газовых месторождений, по переработке и экспорту топлива. "Сауди арамко" сейчас изучает несколько проектов, но пока мы не можем огласить этот список, потому что это коммерческая тайна", — сказал саудовский министр энергетики.Уже в октябре Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию. Стороны уверены, что его визит придаст новый импульс отношениям между государствами. Уже сегодня Россия и Саудовская Аравия обсуждают открытие торговых представительств, а также запуск прямого авиасообщения и упрощения получения виз.