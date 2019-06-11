Предстоящая рабочая неделя будет короткой. В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России.

Предстоящая рабочая неделя будет короткой. В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России.11 июня – в предпраздничный день – продолжительность рабочего дня сокращена на один час, передает РИА Новости.В следующий раз длинные выходные ожидают россиян лишь в ноябре. Тогда можно будет отдохнуть с 2 по 4 число.