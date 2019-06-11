Депутат Госдумы, секретарь Севастопольского отделения Единой России Дмитрий Саблин предложил губернатору города Дмитрию Овсянникову не препятствовать согласованию законопроекта о порядке отзыва главы исполнительной власти региона. Заксобрание приняло документ в первом чтении 4 июня.

Депутат Госдумы, секретарь Севастопольского отделения "Единой России" Дмитрий Саблин предложил губернатору города Дмитрию Овсянникову не препятствовать согласованию законопроекта о порядке отзыва главы исполнительной власти региона. Заксобрание приняло документ в первом чтении 4 июня."На месте губернатора я бы сам внес такой закон, – отметилСаблин. – Мы не должны этого бояться. Губернатор является высшим должностнымлицом и не должен относиться к власти, как к своему акционерному обществу илиООО".По словам Саблина, руководителю региона следует понимать,что он у власти не навсегда и нужно "работать так, чтобы тебе было не стыдно"."Чтобы ты готов был в любой момент ее (власть. – Прим. ред.)отдать и чтобы люди тебя после этого вспоминали добрым словом. Процедура отзывадолжна не пугать, а мотивировать власть работать качественно и открыто", —считает руководитель Севастопольского отделения "Единой России". Он указал, чтоаналогичные законы есть во всех регионах страны.Процедура, предусмотренная севастопольским законопроектом,непроста, однако, по мнению депутатов Заксобрания, возможность ее использоватьнеобходима для баланса сил в регионе и получения обратной связи от общества.Согласно документу, инициаторами отзыва губернатора могутбыть партии, общественные объединения и инициативные группы граждан от стачеловек. 11 июня состоится второе чтение законопроекта.Овсянников не поддержал инициативу депутатов Заксобрания.Среди его замечаний, в частности, было то, что вместо формулировки"законодательство Российской Федерации" упоминается "федеральноезаконодательство".В Севастополе на протяжении многих месяцев длится конфликтмежду исполнительной и законодательной властью. Причиной этого сталаневозможность сторон договориться по ключевым законопроектам, в частности,принять бюджет города. В феврале Саблин был назначен секретарем отделения"Единой России" в Севастополе. Партия и руководство ее регионального отделениявыступают в качестве нейтральной стороны и пытаются примирить стороныконфликта.