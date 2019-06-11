Шестилетний ребенок из Ингушетии установил рекорд по количеству отжиманий за один подход. Результат зафиксировали эксперты Книги рекордов России.

Шестилетний ребенок из Ингушетии установил рекорд по количеству отжиманий за один подход. Результат зафиксировали эксперты Книги рекордов России.Мальчик продемонстрировал невероятную выносливость на стометровой башне "Согласие" в столице Ингушетии.Ибрагим Ильяновустановил рекорд не только по количеству отжиманий, но и по скорости выполнения упражнения. За два часа он отжался от пола 3 720 раз, а в общей сложности – 4 445 раза.Шестилетний ребенок получил сертификат от экспертов Книги рекордов, а также квартиру в Магасе. Дорогой подарок ему вручил глава спортивного клуба "Чингиз" Магомед-Али Евлоев, передает .