Шестилетний мальчик из Ингушетии установил рекорд по отжиманию. Результат зафиксировали эксперты Книги рекордов России.

Шестилетний мальчик из Ингушетии установил рекорд по отжиманию. Результат зафиксировали эксперты Книги рекордов России.Мальчик продемонстрировал невероятную выносливость на стометровой башне "Согласие" в столице Ингушетии. Шестилетний Ибрагим Ильяновустановил рекорд не только по количеству отжиманий, но и по скорости выполнения упражнения. За два часа он отжался от пола 3 720 раз, а в общей сложности – 4 445 раз.Ребенок получил сертификат от экспертов Книги рекордов, а также квартиру в Магасе. Дорогой подарок ему вручил глава спортивного клуба "Чингиз" Магомед-Али Евлоев, передает .