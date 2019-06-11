За незаконное подключение к теплу и электричеству теперь будут наказывать строже. Особенно тех, кто нарушает правила не в первый раз.

За незаконное подключение к теплу и электричеству теперь будут наказывать строже. Особенно тех, кто нарушает правила не в первый раз.В России выросли штрафы за незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Административная ответственность за первый неправомерный доступ осталась прежней, но если нарушение совершается второй или третий раз, то граждане должны будут заплатить до 30 тыс. рублей, должностные лица — до 200 тыс., также им грозит дисквалификация. Максимум для юрлица — 300 тыс. рублей. Некоторые эксперты говорят, что при таких расценках действительно станет просто невыгодно нарушать. В Минэнерго также считают, что эта мера поможет."Сейчас будем смотреть за практикой применения этого закона. Безусловно, он будет способствовать улучшению платежной дисциплины на рынках электрической и тепловой энергии и во многом поможет правильно квалифицировать и более точно привлекать к ответственности лиц при расследовании нарушений", — говорит Анастасия Бондаренко, замминистра энергетики.Решились на эту меру, поскольку объемы воровства сегодня значительны, например, в прошлом декабре Московская объединенная энергетическая компания сообщила, что за год выявила практически полторы тысячи случаев потребления тепловой энергии вне закона — на 1,2 миллиарда рублей.А в компании "Россети" рассказали, что по итогам 2018 года зафиксировали более 72 тысяч фактов воровства электричества на 13,5 млрд рублей."По количеству краж более 60 процентов это горожане (физлица), а по объему краж — это юридические лица, в частности, малый и средний бизнес, кафе и рестораны", — говорит Александр Пятигор, замгендиректора "Россетей".При этом восемь процентов тех, кто однажды нарушил правила подключения к электричеству, после снятие врезки вновь это сделал. В Минэнерго уровень рецидивов оценивали вдвое выше.Крадут электричество как правило двумя способами: это либо манипуляции со счетчиками, позволяющие изменить показания, либо самовольное подключении к сети. Например, жильцы многоквартирных домов устанавливают магниты, которые замедляют вращение приборов учета, а дачники подключаются напрямую к линиям электропередачи. Нередко на воровстве попадаются владельцы небольших магазинов на первых этажах жилых домов, которые подключаются к общим электросетям в подъездах.Мало того, что оплачивать незаконное потребление приходится другим жильцам, ведь киловатты распределяют по всем. Такие подключения иногда приводят к скачкам напряжения, преждевременному износу сетей, могут даже привести к аварии."Поставили в сарай какую-нибудь пилораму, — а такой прибор берет много электричества. Это сказывается на всех жителях населенного пункта, напряжение падает; лампочка меньше будет светить, чем раньше. В итоге все потери распределят между всеми жителями", — говорит Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.С будущего года должен вступить в силу закон, который обяжет энергетические компании устанавливать в частных и многоквартирных домах умные счетчики, которые будут сами следить за тем, сколько электроэнергии расходуют потребители, дистанционно передавать данные в компанию и отключать электричество у должников. Перехитрить такую технику станет гораздо сложнее.