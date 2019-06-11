В ночное время неизвестный проник в помещение организации, откуда похитил ноутбук, принадлежащий одному из сотрудников...

«В территориальный отдел полиции поступило сообщение от представителя организации о том, что в ночное время неизвестный проник в помещение организации, расположенной на Берсеневской набережной, откуда похитил ноутбук, принадлежащий одному из сотрудников. Материальный ущерб составил 90 000 рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР УВД по ЦАО и ОУР ОМВД по району Якиманка задержан подозреваемый. Им оказался 24-летний житель ближнего зарубежья.По данному факту следственной частью Следственного Управления УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61