Неизвестный открыл правую переднюю дверь и похитил лежавшую на пассажирском сиденье сумк с личными вещами и с денежными средствами. Материальный ущерб составил около 1 миллиона рублей...

Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по району Хамовники, при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве задержали четверых мужчин, подозреваемых в хищении имущества и денежных средств путем грабежа.В полицию поступило заявление от 37-летней москвички. Женщина сообщила, что находилась в припаркованном на Комсомольском проспекте внедорожнике «Порше Маккан», когда неизвестный открыл правую переднюю дверь и похитил лежавшую на пассажирском сиденье сумку, в которой находились два мобильных телефона, документы, банковские карты и кошелек с денежными средствами. Материальный ущерб составил около 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Уваровском переулке задержали подозреваемых. Ими оказались мужчины в возрасте от 23 до 38 лет, жители Москвы и Подмосковья. Похищенное имущество злоумышленники сбыли, а вырученными деньгами распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60