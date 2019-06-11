Злоумышленники сели в машину потерпевшего и, применив силу, похитили его денежные средства...

«Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по ЦАО, при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в хищении денежных средств путем грабежа», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило заявление от 38-летнего москвича о грабеже. Установлено, что заявитель находился на улице Красная Пресня в принадлежащем ему автомобиле. Неожиданно в салон иномарки сели неизвестные и, применив силу, похитили денежные средства, принадлежащие мужчине. После того, как автомобиль тронулся, потерпевший выпрыгнул из него и убежал. Сумма ущерба составила более 90 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Пришвина задержали 40-летнего мужчину, а затем на Палехской улице был задержан второй подозреваемый – 41-летний житель столицы.Похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению. Автомобиль потерпевшего был обнаружен оперативниками недалеко от места происшествия и возвращен владельцу.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60