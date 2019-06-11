Наследник продюсера группы На-на прокомментировал сообщения прессы. Бари Алибасов-младший опроверг информацию о начавшемся внутреннем кровотечении у отца.

Наследник продюсера группы "На-на" прокомментировал сообщенияпрессы. Бари Алибасов-младший опроверг информацию о начавшемся внутреннем кровотечении уотца."Это дезинформация", – заявил наследникзнаменитости. Однако подчеркнул, что жизнь Бари Алибасова-старшего все ещенаходится в опасности.По словам отпрыска госпитализированного продюсера, ожоги ещене зажили, поэтому делать прогнозы еще рано. Точно врачи смогут что-либосказать только к концу недели. Об этом сообщает .Напомним, накануне в СМИ появилась информация, что состояниеБари Алибасова резко ухудшилось. Ушоумена началось кровотечение в желудке. Содержание гемоглобина в его кровиупало до критического уровня – 80 г/л.Между тем за несколько часов до этого шоумен пришел всознание. поинтересовался судьбой своего кота и снова провалилсяв беспамятство.Напомним, в ночь на 5 июня, основатель группы"На-на" был доставлен в больницу. Шоумен перепутал средство дляочистки труб с питьевым йогуртом и отхлебнул прямо из банки. Бытовая химияоставила ожоги пищевода четвертой степени, а также повредила желудок идыхательные пути. Врачи погрузили в медикаментозный сон. Супругазвезды, актриса Лидия Федосеева-Шукшина собирается судиться с производителем средства.