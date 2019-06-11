Наследник продюсера группы На-на прокомментировал сообщения
прессы. Бари Алибасов-младший опроверг информацию о начавшемся внутреннем кровотечении у
отца.
Наследник продюсера группы "На-на" прокомментировал сообщения
прессы. Бари Алибасов-младший опроверг информацию о начавшемся внутреннем кровотечении у
отца.
"Это дезинформация", – заявил наследник
знаменитости. Однако подчеркнул, что жизнь Бари Алибасова-старшего все еще
находится в опасности.
По словам отпрыска госпитализированного продюсера, ожоги еще
не зажили, поэтому делать прогнозы еще рано. Точно врачи смогут что-либо
сказать только к концу недели. Об этом сообщает .
Напомним, накануне в СМИ появилась информация, что состояние
Бари Алибасова резко ухудшилось. У
шоумена началось кровотечение в желудке. Содержание гемоглобина в его крови
упало до критического уровня – 80 г/л.
Между тем за несколько часов до этого шоумен пришел в
сознание. поинтересовался судьбой своего кота и снова провалился
в беспамятство.
Напомним, в ночь на 5 июня, основатель группы
"На-на" был доставлен в больницу. Шоумен перепутал средство для
очистки труб с питьевым йогуртом и отхлебнул прямо из банки. Бытовая химия
оставила ожоги пищевода четвертой степени, а также повредила желудок и
дыхательные пути. Врачи погрузили в медикаментозный сон. Супруга
звезды, актриса Лидия Федосеева-Шукшина собирается судиться с производителем средства.