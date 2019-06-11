Во время своего выступления на Международной конференции труда премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил, что в будущем людей ждет четыре рабочих дня и три выходных в неделю. В Совете Федерации оценили подобную возможность.

Во время своего выступления на Международной конференции труда премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил, что в будущем людей ждет четыре рабочих дня и три выходных в неделю. В Совете Федерации оценили подобную возможность.В связи с празднованием Дня России россиян ждет необычная рабочая неделя, когда для отдыха им предоставляются три дня – помимо субботы и воскресенья выходным днем стала среда. Однако не за горами те времена, когда люди смогут рассчитывать на четырехдневную рабочую неделю на постоянной основе."Технологический процесс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени... Весьма вероятно, что будущее за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта", – заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда.Подобные изменения, считают в верхней палате российского парламента, неизбежны во всем мире. "Будущее действительно за коротким периодом работы и большим количеством времени, которое будет отводиться для творческого развития человека, для отдыха, полезного времяпрепровождения, в частности, семейной жизни", – цитирует председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского.Уже сейчас появляются профессии, которые позволяют людям боле свободно организовывать собственное рабочее время. Однако говорить о том, что россиян ждет четырехдневная рабочая неделя уже в самом ближайшем будущем пока рано. "Я думаю, что это требует усилий со стороны общества, каждого из нас", – подчеркнул сенатор.Отметим, ранее многие эксперты отмечали, что с ростом производительности труда возникает необходимость изменения старого формата рабочей недели. Увеличение числа выходных не только поможет избежать кризиса перепроизводства, но и оздоровит общество, уверены специалисты. Люди смогут больше времени уделять своим хобби, семье и здоровью, что положительно отразиться на всех аспектах их жизни.Впрочем, каждый раз аналитики отмечают, что сам переход к новому формату сопряжен со множеством сложностей и неочевидных проблем. В связи с этим ожидать скорого наступления такого будущего как в России, так и в других странах мира, не стоит.