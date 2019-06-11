13 лет тюрьмы и штраф 117 миллионов рублей. Кроме реального наказания экс-полковник Дмитрий Захарченко лишен звания, всех государственных наград и не сможет после освобождения служить в правоохранительных органах. Но это еще не финальная точка в процессе — адвокаты подсудимого обещали обжаловать вердикт. Еще один вероятный сообщник до сих пор в розыске.

13 лет тюрьмы и штраф 117 миллионов рублей. Кроме реального наказания экс-полковник Дмитрий Захарченко лишен звания, всех государственных наград и не сможет после освобождения служить в правоохранительных органах. Но это еще не финальная точка в процессе — адвокаты подсудимого обещали обжаловать вердикт. Еще один вероятный сообщник до сих пор в розыске.В плотном кольце полицейских он не спеша выходит из автозака. Темные брюки, синяя майка, на руках наручники. Фигурант дела о коррупции Дмитрий Захарченко словно пытается оттянуть момент приговора — о чем-то говорит с полицейским. Но конвой уверенно ведет его в зал.Полковника встречают аншлагом. Перед оглашением приговора в Пресненском суде Москвы ажиотаж. Адвокаты стоят в стороне, пресса наготове. Процесс длиной в три года позади. Рабочее настроение полковника проявилось на скамье подсудимых. За минуты до оглашения он заявил, что устал от внимания.Бывший временно исполняющий обязанности начальника управления "Т" МВД стал фигурантом дела о коррупции в 2016 году. Но свою первую взятку, по версии следствия, получил двумя годами ранее. Все начиналось со скидки на питание в ресторане. В итоге Захарченко наел на 3 миллиона рублей. После этого аппетиты начали расти. Он предупредил финансового директора одного из банков о предстоящих обысках, видимо, не бесплатно.Эпизоды преступной деятельности полковника судья зачитывала несколько часов подряд. Материалы уголовного дела — больше 10 тысяч страниц."У следствия не осталось никаких сомнений в преступной деятельности Захарченко, обеспечивающего свое благосостояние за счет взяток, в том числе, получаемых за счет услуг имущественного характера", — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Захарченко и его гражданская жена, судя по выписке с банковских счетов, ни в чем себе не отказывали. Так, в ноябре 2012 года в Дубае парочка за несколько дней потратила 19 тысяч долларов.Миллиарды, машины, квартиры — семья полковника жила с шиком. Дело Захарченко стало одним из самых громких в основном из-за денег, найденных в квартире сестры обвиняемого. Оперативники обнаружили там почти девять миллиардов рублей. Происхождение средств полковник так и не объяснил, свою вину не признал. В августе прошлого года его имущество, а это десятки объектов недвижимости, машины и слиток золота, обратили в доход государства.Ранее суд приговорил к четырем годам колонии Виктора Захарченко, отца полковника. Он был признан виновным в растрате. Предполагаемого сообщника полковника Дмитрия Сенина сейчас ищут следователи. Дмитрию Захарченко суд назначил 13 лет лишения свободы. Кроме того, он обязан будет выплатить штраф в размере 117 миллионов.Больше не полковник. Приговором Пресненского суда Дмитрий Захарченко лишен звания и всех наград. После освобождения он больше не сможет служить в правоохранительных органах. Адвокаты осужденного уже завили, что будут обжаловать решение. На это у них есть 10 дней.