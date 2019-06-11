Солист группы Дюна проводит много времени под палящим солнцем.
Виктор Рыбин, судя по всему, предостережения медиков пропустил мимо ушей.
Солист группы "Дюна" проводит много времени под палящим солнцем.
Виктор Рыбин, судя по всему, предостережения медиков пропустил мимо ушей.
Супруга артиста, певица Наталья Сенчукова опубликовала в личном
Instagram видеозапись. В кадре Виктор Рыбин отдыхая на яхте, обращает внимание
на проплывающий мимо теплоход.
"Ну что, хотите посмотреть, как корабль называется? Из
прошлого сигнал. Кто не знает, кто такой Ленин..." – отмечает солист группы "Дюна".
В это время слышатся детские голоса. Певец поясняет, что это Владимир
Ильич, который очень любил детей.
Пользователи Сети обратили внимание, что у сильно
обгорело лицо. Кое-где кожа начала шелушиться и слезать. Встревоженные поклонники
принялись распекать знаменитостей за беспечность, отмечая, что с таким серьезным диагнозом находиться под палящим солнцем опасно.
"Слушайте. Ну вы что, опять загораете на солнце? Вы
даете,друзья😭 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "опять загораем?", "Виктор, берегите себя! Аккуратнее с солнцем!",
"У Виктора нос "подгорел" 😏", "Будьте
осторожны, вы нам очень нужны здоровенькие 🤗🤗🤗💗💗", – написали интернет-пользователи.
Не так давно и Наталья Сенчукова признались, что много лет боролись с онкологией. В
разное время звездам поставили диагноз "базально-клеточный рак кожи". К
счастью, недуг удалось победить. Артисты прошли курс лучевой терапии.