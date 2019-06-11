Солистка группы Винтаж страдает от психического расстройства. Анна Плетнева не всегда помнит о события происходящих с ней на сцене. Артистка может быть опасна для себя и окружающих.

Солистка группы "Винтаж" страдает от психическогорасстройства. Анна Плетнева не всегда помнит о события происходящих с ней на сцене.Артистка может быть опасна для себя и окружающих.Анна Плетнева часто пренебрегает элементарными правиламибезопасности. Например, на недавнем выступлении звезда группы "Винтаж"спрыгнула со сцены на зрителей. Артистка, к счастью, не пострадала, толпапросто унесла ее на 20 метров, а после вернула обратно.Организаторы выступления не были шокированы поведением Плетневой, они давно работают с артисткой и знают о ее заболевании. Оказывается,Анна не всегда может контролировать себя, сделав что-либо, она не помнит освоем поступке.Врачи диагностировали у звезды группы "Винтаж" диссоциативноерасстройство идентичности. страдает раздвоением личности.Во избежание проблем администрация коллектива перед каждымвыступлением знаменитости информирует заказчиков об особенностях артиста. Кдоговору между сторонами прикладывается справка Плетневой от психиатра. Вдокументе указано, что знаменитость не несет ответственности за неадекватные идаже незаконные действия, совершенные ею во время выступлений. Бумага выданабессрочно.Отметим, что муж КириллСыров уговаривает артистку завершить карьеру певицы. Как супруг отреагировална очередную выходку звезды – неизвестно. Об этом сообщает .