Солистка группы Винтаж страдает от психического
расстройства. Анна Плетнева не всегда помнит о события происходящих с ней на сцене.
Артистка может быть опасна для себя и окружающих.
Солистка группы "Винтаж" страдает от психического
расстройства. Анна Плетнева не всегда помнит о события происходящих с ней на сцене.
Артистка может быть опасна для себя и окружающих.
Анна Плетнева часто пренебрегает элементарными правилами
безопасности. Например, на недавнем выступлении звезда группы "Винтаж"
спрыгнула со сцены на зрителей. Артистка, к счастью, не пострадала, толпа
просто унесла ее на 20 метров, а после вернула обратно.
Организаторы выступления не были шокированы поведением Плетневой, они давно работают с артисткой и знают о ее заболевании. Оказывается,
Анна не всегда может контролировать себя, сделав что-либо, она не помнит о
своем поступке.
Врачи диагностировали у звезды группы "Винтаж" диссоциативное
расстройство идентичности. страдает раздвоением личности.
Во избежание проблем администрация коллектива перед каждым
выступлением знаменитости информирует заказчиков об особенностях артиста. К
договору между сторонами прикладывается справка Плетневой от психиатра. В
документе указано, что знаменитость не несет ответственности за неадекватные и
даже незаконные действия, совершенные ею во время выступлений. Бумага выдана
бессрочно.
Отметим, что муж Кирилл
Сыров уговаривает артистку завершить карьеру певицы. Как супруг отреагировал
на очередную выходку звезды – неизвестно. Об этом сообщает .