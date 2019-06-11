В Прямом эфире вновь обсуждали возможные мотивы убийства замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой - любовницы экс-главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова. Именно он обвиняется в убийстве женщины, хотя ее мать не верит в виновность экс-чиновника.

В "Прямом эфире" вновь обсуждали возможные мотивы убийства замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, которую называют любовницей экс-главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова.Именно он обвиняется в убийстве женщины, хотя ее мать не верит в виновность экс-чиновника, а считает, что Кулакова подставили.Она рассказывает, что Евгения была влюблена в Кулакова и мечтала выйти за него замуж, хотя у Андрея есть жена и дети.Кроме того, появились предположения, что Исаенкова могла быть беременна или ВИЧ-инфицирована. Впрочем, эта информация официально не подтверждена.А вот что касается деловых вопросов, то бывший председатель поселка Удельное Владимир Соколов не исключает, что за Евгенией могла быть слежка. Он вспоминает, как они вместе противостояли "прихватизации" лесного массива в центре поселка, который является зоной отдыха.И он же вспоминает, что за несколько дней до того, как была убита Евгения, видел странный белый автомобиль, который следовал за ним. Похожий автомобиль преследовал и Исаенкову, когда она в ночь на 2 мая поехала "помочь хорошему человеку".Почему, отправляясь на эту ночную встречу, она не взяла с собой мобильный? Могли ли быть у Кулакова коррупционные дела, в которых ему помогала убитая?Или, наоборот, они противостояли тем, кто хотел захватить власть в районе? Были ли у Кулакова и Исаенковой враги, которым было выгодно убийство Евгении и отстранение Андрея от должности главы района?Что рассказывает мать Евгении про отношения дочери с Кулаковым и кого подозревает в ее убийстве? Какие еще версии могут вывести на след убийцы или заказчика, если Кулаков невиновен?Обсуждение этой резонансной истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".