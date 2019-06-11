Алексей Сафиулин найден мертвым в собственной ванной. Тело обнаружили в ночь на 9 июня.

Алексей Сафиулин найден мертвым в собственной ванной. Тело обнаружили в ночь на 9 июня.На момент кончины певцу было всего 44 года. У него остались жена, с которой он прожил 19 лет, и двое детей. Официальная причина смерти пока не названа. По версии близких, Алексей уснул в ванной и утонул.Прощание с Алексеем состоится в четверг, 13 июня, в 10:30 в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. До этого момента экспертам предстоит выяснить все детали трагического происшествия.Сначала Сафиулин блисталв Московской филармонии, потом еще семь лет на сцене Мариинского театра. В 2017 году он отправился на шоу "Голос", где покорил наставников песней "Прощай, радость".Позже стало известно, что Пелагея дружит с музыкантом с детства. При этом она не знала о его желании принять участие в "слепых" прослушиваниях и была искренне удивлена его появлению."Я постоянно нахожусь в творческом поиске, меня все время штормит. Со мной сложно, я очень сомневающийся человек", – поделился Алексей в одном из интервью.Он был настоящей звездой и любимцем публики. Сам же певец рассказывал про себя, что он вырос в семье музыкантов, но в детстве музыку любил не очень. Ко всему прочему, в школе он учился плохо.