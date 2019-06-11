Телеведущему Ивану Урганту крепко досталось от пользователей Сети. Шоумен проигнорировал дело Ивана Голунова, что телезрители посчитали проявлением малодушия и позором. Урганат был вынужден сделать заявление по этому поводу.

Телеведущему Ивану Урганту крепко досталось от пользователей Сети. Шоумен проигнорировал дело Ивана Голунова, что телезрители посчитали проявлением малодушия и позором. Урганат был вынужден сделать заявление по этому поводу.Знаменитый ведущей вечернего шоу на Первом канале выложил в Instagram новый пост. Он запостил фотографию Ивана Голунова.Под фотографией он оповестил подписчиков, что сегодняшний выпуск передачи "Вечерний ургант" они сняли заранее, поэтому он выйдет позже. Это связано с тем, что гости не смогли сниматься в понедельник. Да и сам ведущий не в Москве.Но уже заранее можно догадаться, на чьей стороне Иван. Это понятно по его хэштегам #поддержка, #справедливость, #солидарность и #свобода.В комментариях многие поклонники запереживали, что у Урганта могут начаться проблемы из-за поднятия такой острой темы. "Вы чего? Выгонят же с Первого канала!", "Не понял, а Первый канал такое пропустит?", – забеспокоились фанаты.Люди благодарили ведущего за его активную позицию в этом вопросе. "Спасибо за ваше неравнодушие и смелость!", "Вы лучшие на этом поганом телеке! Уважение!", "Я всегда знала, что вы настоящий человек!", – наперебой писали растрогавшиеся пользователи сети."Пригласите Ивана к себе на программу, вот это будет настоящий поступок!", – посоветовал шоумену читатель.Напомним, Ивана Голунова задержали на Цветном бульваре днём 6 июня. Полиция вменяет ему покушение на распространение запрещенных веществ – при обыске у корреспондента "Медузы" изъяли четыре грамма кокаина. Сам подозреваемый утверждает, что наркотики ему подкинули и связывает задержание со своей профессиональной деятельностью.