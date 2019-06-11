В ход пошли телевизор, табурет, ножка от деревянного стола и антресоль

В ход пошли телевизор, табурет, ножка от деревянного стола и антресольДвух жителей поселка Великодворский, 1998 и 2001 года рождения, обвиняют сразу в нескольких серьезных преступлениях.Во время пьянки между 20-летним и 46-летним мужчинами возник конфликт из-за того, что последний позволил себе оскорбить родителей молодого человека. Разозлившись, юноша начал избивать мужчину руками и ногами, после чего добил деревянным столом.Однако этого молодому человеку оказалось мало. Он предложил своему приятелю продолжить избивать потерпевшего. В ход пошли телевизор, табурет, ножка от деревянного стола и антресоль.Через несколько дней мужчина скончался в реанимации от отека головного мозга.Кроме того, 17-летний друг надругался над телом погибшего и обворовал его.Уголовное дело рассмотрят в Гусь-Хрустальном городском суде.