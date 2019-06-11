На Седьмой авеню в центральном районе Нью-Йорка, Манхэттене, вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания. Об этом сообщила служба городских спасателей, передает Интерфакс.

На Седьмой авеню в центральном районе Нью-Йорка, Манхэттене, вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания. Об этом сообщила служба городских спасателей.Стало известно о как минимум одном пострадавшем, передает "Интерфакс". Возник пожар, однако его удалось потушить. Идет эвакуация, в спасательной операции участвуют медики и полицейские.