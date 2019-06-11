Шестеро погибли, четверо в больнице. Спасти удалось 15 человек. Этой ночью в Одессе тушили пожар в психиатрической клинике.

Шестеро погибли, четверо в больнице. Спасти удалось 15 человек. Этой ночью в Одессе тушили пожар в психиатрической клинике.В службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили: огонь полыхал на площади около 500 квадратных метров, на месте работали полсотни пожарных. К полуночи возгорание ликвидировали. Теперь выясняют причины.Сделать это как можно быстрее потребовал президент страны. В своем "Твиттере" Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и назвал случившееся страшной трагедией.