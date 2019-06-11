Страны Евразийского экономического союза готовят революционные изменения. В России поменяется процесс подсчета стажа для пенсии.

СтраныЕвразийского экономического союза готовят революционные изменения. В России поменяется процесс подсчета стажа для пенсии.Документ полностью меняет существующую систему.Государство, в котором мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд,будет выплачивать ему пенсию и по его возвращении на родину. Проще говоря, пенсия будет "следовать" за пенсионером.Но коснутся изменения и стажа для пенсии.Предполагается, что государства ЕАЭС разделят между собой существующую нагрузку. Теперь стаждля пенсии, приобретенный на территории стран-членов, будет суммироваться. А это значит, что выплаты станут выше, передает .Соглашение вступит в силу уже осенью 2019 года. До конца года его должны утвердить. Только после этого новая система распределения стажа для пенсии будет работать.Отметим, вышеупомянутый договор будет учитывать только то время, что мигрант отработал после вступления документа в силу, а это уже не раньше следующего года. Соответственно, пенсионный стаж не будет засчитываться "задним числом", сообщает .Напомним, недавно глава России Владимир Путин заявил о готовящемся соглашении между странами-участницами ЕАЭС. Как писали ранее , реформа, прежде всего, затронет стаж для пенсии.