Злоумышленница, используя свое служебное положение, обладая доступом к расчетному счету, похитила денежные средства со счета организации на сумму свыше 1 миллиона рублей...

«Следственной частью СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело о хищении денежных средств мошенническим путем бухгалтером одной из организаций», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Установлено, что гражданка, используя свое служебное положение, обладая доступом к расчетному счету, похитила денежные средства со счета организации на сумму свыше 1 миллиона рублей, перечислив их на личные расчетные счета под видом заработной платы и премий.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53