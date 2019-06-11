В торжественной обстановке сотрудники полиции вручили документы 38 жителям, достигшим 14-летнего возраста.

В преддверии Дня России в информационно-правовом библиотечном центре города Вязники состоялось торжественное вручение паспортов Российской Федерации юным гражданам города Вязники, достигшим 14-летнего возраста.Вручению паспорта предшествовали напутственные слова, которые адресовали присутствующие на мероприятии гости. Ребятам рассказали о главных государственных символах страны, истории возникновения паспорта и об обязанностях и ответственности, которые наступают с его получением.Первые паспорта гражданина РФ вручили сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Вязниковскому району и представители администрации. Также все ребята получили памятные подарки.В завершении мероприятия полицейские и гости поздравили юных граждан с Днем России и призвала ребят с гордостью носить звание гражданина страны.