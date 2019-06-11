Жертвой жесткой посадки вертолета в центре Нью-Йорка стал один человек. Вертолет упал на крышу офисного небоскреба на Манхэттене и загорелся. Из 54-этажного офисного Manhattan Motown Building были эвакуированы сотни людей.

Жертвой жесткой посадки вертолета в центре Нью-Йорка стал один человек. Вертолет упал на крышу офисного небоскреба на Манхэттене и загорелся. Из 54-этажного офисного Manhattan Motown Building были эвакуированы сотни людей.Погибший при аварии вертолета – его пилот, пояснил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо. Об инциденте с вертолетом в Нью-Йорке доложили президенту США Дональду Трампу, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли. Пожар на крыше небоскреба уже потушен, сообщает РИА Новости.Крушение вертолета произошло в районе перекрестка Седьмой авеню и 51-й улицы ц центре Манхэттена. Эндрю Куомо подчеркнул, что ситуация с падением вертолета развивалась стремительно. При этом он подчеркнул, что речи о теракте не идет. Вероятнее всего речь идет о неудачной попытке приземлиться на посадочную вертолетную площадку на крыше небоскреба.