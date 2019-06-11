Глава МВД России отметил, что вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения, неоднократно рассматривались на совещаниях самого высокого уровня.

Сегодня в МВД России под председательством Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева прошло заседание Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации. Глава МВД России отметил, что вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения, неоднократно рассматривались на совещаниях самого высокого уровня. В том числе в части защиты детей и подростков от противоправных посягательств и профилактики правонарушений со стороны самих несовершеннолетних.По экспертным оценкам, почти все подростки, начиная с пятнадцатилетнего возраста, зарегистрированы в социальных сетях. В прошлом году по инициативе сотрудников органов внутренних дел было заблокировано почти 26 тысяч ресурсов, содержащих радикальный контент.Участники мероприятия пришли к единому мнению о необходимости адресной работы по своевременному выявлению граждан, которые имеют намерения к противоправным действиям и представляют общественную опасность.