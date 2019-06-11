Молодой человек воспользовался ее беспомощным состоянием

Молодой человек воспользовался ее беспомощным состоянием18-летнего владимирца обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней.В конце ноября прошлого года молодой человек в компании употреблял спиртное, среди знакомых находилась 16-летняя девушка.Несовершеннолетняя, ранее не бывавшая на подобных мероприятиях, не имевшая близких отношений с мужчинами, почувствовала себя плохо из-за выпитого алкоголя.Воспользовавшись ее состоянием, парень совершил в отношении девушки противоправные действия.На следствии молодой человек не признавал свою вину.Уголовное дело направлено в суд.