Мужчина хранил под кроватью заряженное ружье

Мужчина хранил под кроватью заряженное ружьеЖителя Владимира обвиняют в причинении смерти по неосторожности.В начале марта этого года мужчина отдыхал на даче. У колодца, куда он пришел за водой, встретил знакомого, который приехал в поселок за инструментом для ремонта. Мужчина пригласил его в гости, мужчины распивали спиртное, разговаривали об охоте.Обвиняемый, увлекающийся охотой, решил продемонстрировать приятелю ружье, которое он хранил в заряженном виде под кроватью.Знакомый мужчины потянулся в сторону ружья, обвиняемый одернул оружие на себя и, действуя небрежно и неосторожно, нажал на спусковой курок.Пуля попала в грудь потерпевшего. 56-летний мужчина скончался от огнестрельного ранения.Как пояснил обвиняемый - охранник ЧОПа, охотничье двуствольное ружье в заряженном виде он хранил под кроватью для самообороны.Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в неосторожном поведении, принес искренние извинения родственникам погибшего мужчины.Уголовное дело направлено в суд.