Молодой человек ударил незнакомого мужчину и похитил у него денежные средства.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя. Молодой человек подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж).Установлено, что в ночь с 16 на 17 мая текущего года между подозреваемым, находившим в одном из городских кафе, и 36-летним потерпевшим произошел конфликт, который продолжился на улице. Фигурант нанес оппоненту несколько ударов, вытащил у него из кармана имевшуюся наличность в сумме 2000 рублей и скрылся.Сотрудники уголовного розыска после поступившего в полицию сообщения провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого задержали подозреваемого на территории областного центра.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.Сотрудники полиции проводят проверку на причастность фигуранта к иным имущественным преступлениям.