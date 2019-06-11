Власти Москвы согласовали проведение акции в поддержку журналиста Медузы Ивана Голунова. Она состоится 16 июня на проспекте Академика Сахарова.

Власти Москвы согласовали проведение акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Она состоится 16 июня на проспекте Академика Сахарова.С просьбой провести на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00 16 июня массовое мероприятие в форме митинга численностью до 20 тысяч человек в правительство Москвы обратились председатель союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова, передает "Интерфакс". С учетом общественного резонанса, вызванного делом в отношении Ивана Голунова, столичные власти приняли решение согласовать это обращение.Напомним, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев выступил с заявлением о снятии всех обвинений с журналиста. Он будет освобожден из-под домашнего ареста уже 11 июня.Кроме того, глава МВД будет ходатайствовать перед президентом России Владимиром Путиным об отстранении от должности начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве, а также начальника УВД по Западному округу столицы. Также на время проведения проверки от работы будут отстранены полицейские, задержавшие Ивана Голунова.Ранее мэрия Москвы собиралась жаловаться в прокуратуру из-за несогласованного марша в защиту Голунова, который был запланирован на 12 июня, в День России. Инициаторы этого мероприятия не шли на контакт по вопросам обеспечения безопасности граждан.Напомним, задержание Ивана Голунова произошло в Москве 6 июня. Как сообщало столичное управление МВД России, во время досмотра у журналиста при себе было обнаружено около четырех граммов метилэфедрона. Также в полиции утверждали, что по месту жительства сотрудника "Медузы" было обнаружено более пяти граммов кокаина. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотиков".Сам Голунов утверждал, что запрещенные вещества ему подбросили. Он заявил, что никогда не употреблял наркотики и не занимался их распространением. Такого же мнения придерживаются все, кто его знает. Коллеги Ивана Голунова, в том числе "Дни.ру", предположили, что журналист мог пострадать из-за своей профессиональной деятельности – многочисленных расследований о коррупции в рядах российских чиновников.