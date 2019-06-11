За звание боролись 34 образовательных учреждения

За звание боролись 34 образовательных учрежденияДепартамент образования администрации Владимирской области подвел итоги регионального конкурса. Среди 34-х школ и гимназий из 17-ти муниципальных образований региона, внедряющих инновационные образовательные программы, выбрали 5 городских школ и 5 сельских образовательных учреждения.Победителями стали школа №23 имени города Коврова, школы №4 и №2, гимназия №6 в Муроме, школа №9 в Вязниках, а также Симская школа в Юрьев-Польском районе, Ставровская школа в Собинском районе, Молотицкая школа в Муромском районе, Стародворская школа в Суздальском районе и Вяткинская школа в Судогодском районе.