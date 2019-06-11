Экс-участница Дома-2 Алена Водонаева прокомментировала неожиданное решение голливудской актрисы. Она пребывает в шоке от поведения Анджелины Джоли.

Экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева прокомментировала неожиданное решение голливудской актрисы. Она пребывает в шоке от поведения Анджелины Джоли.Стало известно, что Анджелина дала согласие на гормональную терапию своей 13-летней дочери Шайло. Девочка хочет окончательно превратиться в мальчика.Услышав об этом, Водонаева посоветовала многодетной матери немедля отправиться в кабинет психотерапевта. "Будет совсем прекрасно, если в кабинете психотерапевта Анджелина встретит своих сестер по "недугу" и коллег по цеху Шарлиз Терон и Меган Фокс, которые тоже не могут определиться: мальчика они воспитывают или девочку", – гневно высказалась знаменитость.Она также считает, что смена пола – независимое решение взрослого человека. Нельзя потокать в этом незрелому подростку. Это может лишить ребенка нормального детства. Дети подрастут и пожалеют о свое выборе, но к тому моменту у них уже сформируется гора комплексов и внутренних конфликтов, сообщает ."Хотелось бы верить, что все это лишь игра на публику, но что-то мне подсказывает, что Анджелина искренно верит в свою правоту и считает себя хорошей матерью", – отметила Водонаева.Экс-участница телестройки недоумевает, куда смотрит отец девочки. "Брэд, милый, что эта женщина с тобой сделала?", – обратилась она к главе семейства.По мнению Алены, причина появления такой идеи у ребенка таится в банальном желании быть похожим на своего кумира. А действия Джоли она приравнивает к насилию и издевательству над еще не сформировавшейся дочкой.