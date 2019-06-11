11.06.2019

2019-06-11 12:35:16

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (20(9669) от 11 июня 2019 года).

12 ИЮНЯ — ДЕНЬ РОССИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 июня 1990 года на Первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Два года спустя, в 1992 году, дата была объявлена государственным праздником. Читайте на странице 2.



НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ — АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

На Петровке, 38 прошло очередное заседание Совета руководителей территориальных органов МВД России в Центральном федеральном округе. Продолжение на странице 2.



НОВЫЙ ПУНКТ В НОВОЙ МОСКВЕ

На территории оперативного обслуживания межмуниципального отдела МВД России «Троицкий» открылись двери нового участкового пункта полиции, в котором будет осуществляться охрана правопорядка и обеспечение спокойствия около 2000 жителей. Читайте на странице 2.



ОТ СЛОВА «УЧАСТИЕ»

Определился лучший участковый инспектор полиции Москвы. Им стал капитан полиции Дмитрий Бебнев из ОМВД России по району Котловка. Продолжение на странице 3.



ПАМЯТЬ О СВЕТЛОМ ЧЕЛОВЕКЕ

В Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Юридический колледж» состоялся турнир по мини-футболу в честь погибшего на боевом посту лейтенанта полиции Виктора Разудалова. В дальнейшем регулярное проведение этих соревнований станет традиционным. Читайте на странице 3.



ЦЕНА ЖУРНАЛИСТСКОГО СЛОВА

Пресс-службам и подразделениям общественных связей в системе МВД России исполнилось 36 лет. Читайте на странице 4.



ЕСТЬ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ!

Сейчас в пресс-службе УВД по СЗАО три человека. Возглавляет наше отделение майор внутренней службы Ирина Платова, инспектор — капитан внутренней службы Екатерина Ульянченко, референт — Юлия Рожнова. Мы все разные. Подробности читайте на странице 4.



ТРУДОЛЮБИЕ, УПОРСТВО И СЛАЖЕННОСТЬ

Сотрудники отделения по связям со средствами массовой информации УВД по Восточному административному округу стали победителями в профессиональном конкурсе уже во второй раз. Достигать высокого результата им помогает трудолюбие, упорство и слаженность в работе. Читайте на странице 4.



СЛУЧАЙ С МЕДВЕЖАТАМИ

Группу по связям со СМИ УВД по Зеленоградскому АО представляют три сотрудника: старший инспектор майор внутренней службы Ирина Распопова, инспектор лейтенант внутренней службы Марина Абрамова и референт Яна Никитенко. Читайте на странице 4.



И ВЛОЖИТЬ ЧАСТИЧКУ ДУШИ

Наверное, нашу пресс-группу без преувеличения можно назвать сотрудниками самого отдалённого, значительного по площади и в то же время очень живописного округа — Новой Москвы. Читайте на странице 4.



ПЕРУАНЦЫ ОЦЕНИЛИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО

Знакомство с Российской Федерацией для гражданки Республики Перу началось, к сожалению, с довольно неприятного события. Совершенно неожиданно, впрочем, как при любом злоключении, у девушки пропал рюкзак с личными вещами. Читайте на странице 5.



РАДОСТЬ И ЭМОЦИИ ДНЯ

Пресс-службой УВД по СВАО руководит майор внутренней службы Юлия Львицина, под руководством которой работает профессиональный и сплочённый коллектив. Читайте на странице 5.



ЭТО НЕ «ПАРКЕТНАЯ» РАБОТА

Отделение по связям со СМИ УВД по ЮАО выполняет задачи по организации взаимодействия органов внутренних дел со средствами массовой информации и общественными организациями в целях формирования у населения положительного представления о работе полиции. Читайте на странице 5.



УЧИТЫВАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Служба по связям со СМИ УВД по ЗАО в первую очередь заинтересовывает столичных журналистов публикациями, наиболее полно отражающими позитив в работе полиции: о раскрываемых преступлениях, ходе следствия, дознании по делам, вызвавшим общественный резонанс, а также передавая материалы в федеральные, городские и окружные СМИ и отслеживая публикации из других источников. Читайте на странице 5.



НАШ ВТОРОЙ ДОМ

Рабочий день пресс-службы УВД Юго-Западного административного округа начинается с 8:00 утра, а во сколько может закончиться, всегда интересно. Невозможно предугадать, как пройдет день, но скучным он точно не будет. Читайте на странице 5.



В ЭФИРЕ — ТЕЛЕПРОГРАММА ПЕТРОВКА, 38»

Если нужно рассказать о программе «Петровка, 38» кратко, то это — старейшая программа криминальных новостей на отечественном телевидении. Российский зритель смотрит её более 20 лет на телеканале ТВЦ, который вещает на всю страну. Читайте на странице 6.



РЕПОРТАЖ ИЗ «ГОРЯЧЕЙ ТОЧКИ»

Моя трудовая деятельность в пресс-службе УВД по ЮВАО началась в 2017 году. Один из запомнившихся выездов случился в декабре того же года на фабрике «Меньшевик», расположенной на Иловайской улице в районе Люблино. Нам поступил звонок, что на указанной фабрике её бывший директор открыл стрельбу и удерживает заложников. Читайте на странице 6.



ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ

Пресс-служба Управления внутренних дел сердца столицы – Центрального округа каждый свой рабочий день начинает рано утром, часов в 5—6, так как необходимо обработать всю наиболее значимую информацию о происшествиях за последние сутки. Продолжение на странице 6.



ЗАЩИТА СОСТОЯЛАСЬ

В ходе заседания Диссертационного совета по социологическим и политическим наукам при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Институт социально-политических исследований Российской академии наук» (ИСПИ РАН) под председательством Академика РАН Геннадия Васильевича Осипова состоялась защита диссертации… Читайте на странице 6.



ОБУЧИЛИСЬ ТОНКОСТЯМ РАБОТЫ

На базе Центра кинологической службы УВД на Московском метрополитене столичного главка прошли учебно-методические занятия с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции и охранно-конвойных и комендантских подразделений. Читайте на странице 7.



ГИБДД НАКАЗАЛО НАРУШИТЕЛЕЙ ПАРКОВКИ

В редакцию «Петровки, 38» обратился инвалид 2 группы Михаил Козаков с жалобой, что у дома № 18-б по улице Генерала Белова, где рядом расположен сельскохозяйственный рынок и Торговый центр, места для парковки автомобилей инвалидов постоянно занимают автомобилисты, не являющиеся таковыми. Подробности читайте на странице 7.



ДЕТЯМ ДО 16 ПОСВЯЩАЕТСЯ

Казалось бы, до официального открытия праздника, посвящённого Международному дню защиты детей, ещё два часа и его устроителям из столичного главка полиции можно не торопиться. Однако уже задолго здесь, на площадке перед Молодёжным театром Вячеслава Спесивцева у станции метро «Бутырская», объявлена готовность номер один. Читайте на странице 8.



ПРАЗДНИК ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА

Лето солнечно вступает в свои права, и вместе с ним к нам приходит прекрасный праздник — Международный день защиты детей. По давней традиции в стенах знаменитого Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени Михаила Николаевича Румянцева (Карандаша) в честь этого дня состоялось представление — «Радуга детства». Продолжение на странице 9.



ЧТОБЫ НЕДВИЖИМОСТЬ НЕ УБЕЖАЛА

«Противодействие мошенничеству и минимизация рисков при сделках с недвижимостью» — с таким названием прошла конференция в Московской торгово-промышленной палате (МТПП). Читайте на странице 11.



ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ПРИЁМЕ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Согласно части 5 статьи 14 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» гражданин не может быть принят на службу в органы внутренних дел в случаях… Подробности читайте на странице 11.



МАРИЯ СОРОКИНА: «ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДЕКОРАТИВНЫМ ОРГАНОМ»

Какими качествами должен обладать руководитель общественной организации, корреспондент газеты узнал из беседы с председателем Общественного совета при УВД по ЦАО Марией СОРОКИНОЙ. Читайте на странице 11.



СРАЖЕНИЕ НА РЕКЕ ТРЕББИЯ

6—8 июня 1799 года произошло сражение в Северной Италии на реке Треббия, которое приумножило славу русского солдата под командованием фельдмаршала А.В. Суворова. Продолжение на странице 12.



ОХОТНИК ЗА КАРМАННИКАМИ

Владимир Александрович Мартиросов — полковник полиции в отставке, в прошлом — начальник отделения отдела оперативно-сыскных групп Московского уголовного розыска. В подразделении прослужил 36 лет до 2013 года. Родился и вырос в Кисловодске. В 1972 году поступил в Омскую высшую школу милиции. Подробности читайте на странице 13.



ЛЮБИМЫЙ И ВЕЛИКИЙ СЫН МОСКВЫ

Булат Шалвович Окуджава родился 9 мая 1924 года в Москве, умер 12 июня 1997 года на 74-м году жизни в военном госпитале пригорода Парижа Каламар. Перед самой смертью он был крещён с именем Иоанн в память о святом мученике Иоанне Воине. Читайте на странице 14.



РУССКИЙ ТАНК

Сергей Николаевич Юран отмечает своё пятидесятилетие. Он родился 11 июня 1969 года в Луганске. Воспитанник ворошиловградской «Зари». Один из самых ярких нападающих киевского «Динамо» начала 90-х годов. Продолжение на странице 14.



В ПОЛДЕНЬ НА СТРАСТНОМ БУЛЬВАРЕ

Наша беседа проходила в Музее боевой славы школы № 939, что на Ореховом бульваре. Его руководитель Елена Неверова начинала свой трудовой путь старшей пионервожатой, многие годы работала учителем, затем завучем этой школы. Читайте на странице 15.



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