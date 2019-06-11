Продюсер Яна Рудковская выложила в своем Instagram новый пост. Поклонники, как озверевшие, тут же накинулись на звезду.

Продюсер Яна Рудковская выложила в своем Instagram новый пост. Поклонники, как озверевшие, тут же накинулись на звезду.На фото светская львица сидит в компании двух популярных мужчин: Филиппа Бедросовича и его сына Мартина.Кадр сделан во время церемонии награждения Премии Муз-ТВ 2019."С двумя очень симпатичными,интеллигентными и талантливыми брюнетами Киркоровыми", – подписала снимок Рудковская.Отметим, обычно публикации Яны набирают более 100 тысяч лайков. Фотографию с поп-королем заметно обделили. Снимок набрал всего лишь 42 тысячи.Материал дополняется